Чичарито: атмосфера на Казань Арене была превосходной, чувствовали большую поддержку

Форвард сборной Мексики Хавьер Эрнандес прокомментировал результативную ничью против команды Португалии во встрече 1-го тура группы А Кубка Конфедераций 2017. В этом матче нападающий отметился голом на 42-й минуте.- Мы сыграли хороший матч. Было видно, что наша команда действовала раскованно, создавала голевые моменты, прессинговала Португалию и стремилась забить много голов. Отлично, что набрали одно очко в игре, когда дважды проигрывали. Забили гол в концовке матча и теперь чувствуем себя увереннее. Если говорить обо мне, то я рад играть на любой позиции и стремлюсь постоянно выкладываться на максимум ради команды.Видеоповторы? В этом матче она помогла сборной Мексике, так как не засчитали гол в ворота Очоа из-за офсайда. Атмосфера на матче была потрясающей, ведь много болельщиков нас поддерживали.Рады играть на Кубке Конфедераций. Надеемся, что одержим победу в турнире. Мы видели матч сборной России с Новой Зеландией, однако все настраивались на сегодняшний матч. Теперь будем готовиться к игре против Новой Зеландии и проходить дальше в турнире.