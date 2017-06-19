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Болельщики кидали в Доннарумму фальшивые деньги
Болельщики молодежной сборной Италии освистывали вратаря "Милана" Джанлуиджи Доннаруммы, сообщает Football Italia.
Во время матча Евро-2017 против Дании фанаты кидали в сторону вратаря фальшивые деньги. Арбитр на некоторое время остановил матч, чтобы очистить поле от посторонних предметов.
Также на трибунах был размещен баннер на котором было написано: "Долларумма".
Во время матча Евро-2017 против Дании фанаты кидали в сторону вратаря фальшивые деньги. Арбитр на некоторое время остановил матч, чтобы очистить поле от посторонних предметов.
Также на трибунах был размещен баннер на котором было написано: "Долларумма".
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