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Болельщики кидали в Доннарумму фальшивые деньги

Болельщики молодежной сборной Италии освистывали вратаря "Милана" Джанлуиджи Доннаруммы, сообщает Football Italia.

Во время матча Евро-2017 против Дании фанаты кидали в сторону вратаря фальшивые деньги. Арбитр на некоторое время остановил матч, чтобы очистить поле от посторонних предметов.

Также на трибунах был размещен баннер на котором было написано: "Долларумма".
Теги: Доннарумма Милан
Сегодня, 06:27
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№1 Написал: СМЕРШ Курган (Сегодня, 06:46) #
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Болеет за:
«Спартак»
Всё верно, правильных болел не обманешь!
Регистрация: 1.06.2017
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