Болельщики кидали в Доннарумму фальшивые деньги

Болельщики молодежной сборной Италии освистывали вратаря "Милана" Джанлуиджи Доннаруммы, сообщает Football Italia.Во время матча Евро-2017 против Дании фанаты кидали в сторону вратаря фальшивые деньги. Арбитр на некоторое время остановил матч, чтобы очистить поле от посторонних предметов.Также на трибунах был размещен баннер на котором было написано: "Долларумма".