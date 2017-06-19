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Артуро Видаль: видеоповторы? Новые правила создают трудности, но они нам помогут

Полузащитник сборной Чили Артуро Видаль прокомментировал победу над сборной Камеруна (2:0) в матче 1-го тура группы B Кубка конфедераций – 2017. Хавбек был признан лучшим игроком встречи.

"Посвящаю эту победу всем в Чили, кто страдает из-за ужасной погоды. Многие верят в нас, люди приехали сюда как болельщики и создали домашнюю атмосферу. Это очень хороший день для нас. Надеюсь, мы продолжим играть так же.

Какие впечатления от VAR? Впервые наша команда играет с этой технологией. Мы сосредоточены на поле, и новые правила создают трудности. Нам объясняли, как это работает, но на деле получилось сложно. Но в целом согласен, это нам поможет. Несмотря на все трудности, сегодня мы очень хорошо играли и добились результата.

Мы были счастливы в раздевалке. Матч получился очень сложным. Мы хотели начать Кубок конфедераций с победы. Камерун хорошо владеет мячом, но мы забили два мяча и можем быть довольны результатом. Нам надо и дальше давить, надо забивать", - цитирует Видаля "Чемпионат.сом".
Теги: Видаль
Сегодня, 06:47
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