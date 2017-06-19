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ЦСКА и "Локомотив" интересуются нападающим "Университати"

Румынский форвард клуба "Университатя" (Крайова) Андрей Иван интересен московским ЦСКА и "Локомотиву", сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на румынские СМИ.

Представители обоих клубов просматривали игрока в товарищеском матче сборных Румынии и Чили (3:2) 13 июня. Отмечается, что ЦСКА и "Локомотив" готовы взять 20-летнего футболиста в аренду с правом выкупа.
Теги: ЦСКА Локомотив Трансферы
Сегодня, 08:26
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