Хави Гарсия: видеоповторы лишают футбол эмоций

Полузащитник "Зенита" Хави Гарсия высказал мнение по поводу введения видеоповторов в футболе.— Мне это не нравится. Например, вы забиваете мяч, его засчитывают, возможно, не очень справедливо, и затем все зрители обсуждают этот эпизод, делятся своими мнениями, спорят. Сейчас в футболе появляются разные штуки вроде видеоповторов, и это лишает его эмоций, — сказал Гарсия.