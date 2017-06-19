Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Хави Гарсия: видеоповторы лишают футбол эмоций

Полузащитник "Зенита" Хави Гарсия высказал мнение по поводу введения видеоповторов в футболе.

— Все обсуждают отмененный гол в матче Португалии и Мексики, когда судья обратился к видеоповтору. Вы как относитесь к новым технологиям?

— Мне это не нравится. Например, вы забиваете мяч, его засчитывают, возможно, не очень справедливо, и затем все зрители обсуждают этот эпизод, делятся своими мнениями, спорят. Сейчас в футболе появляются разные штуки вроде видеоповторов, и это лишает его эмоций, — сказал Гарсия.

ФК "Зенит"
Теги: Хави Гарсия
Сегодня, 08:40
Напечатать
3
(1)
№3 Написал: kruga (Сегодня, 10:50) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Polukarov
Единственный ВЫХОД - надо СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ, чтобы ЗАЩИТИТЬ работу тренеров и их команд от ПРЕДВЗЯТОГО и коррупционного судейства в пользу Спартака и Зенита!!!

судьи прям так Спартаку помогали в этом сезоне...


--------------------
Спартак навсегда!
Регистрация: 4.12.2009
№2 Написал: Polukarov Санкт-Петербург (Сегодня, 09:53) #
  • 0
  •  (2)

А кому это такие КОРРУПЦИОННЫЕ эмоции нужны!!!
Вспомните, как российские арбитры засудили Зенит и выключили его из реальной борьбы за золото и к тому же помогли Зениту ПРОЛЕТЕТЬ мимо Лиги чемпионов!!!
Какие у вас Гарсия были эмоции по этому ПОВОДУ и судейским СКАНДАЛАМ???
Единственный ВЫХОД - надо СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ, чтобы ЗАЩИТИТЬ работу тренеров и их команд от ПРЕДВЗЯТОГО и коррупционного судейства в пользу Спартака и Зенита!!!
Система видеопомощи арбитрам (VAR) очень ПОЛЕЗНАЯ, она будет помогать футболу добиться ПРОЗРАЧНОСТИ в судействе.
Чтобы никто из футбольных команд не пострадал в тех моментах, когда арбитр что-то не заметил, как, например, арбитр Егоров.
Он УМЫШЛЕННО "НЕ ЗАМЕТИЛ" игру руками Комбарова в своей штрафной площади, в матче Спартака и ЦСКА!
Егорова надо было отстранять от судейства за эту ГРУБЕЙШУЮ ошибку, а его ОТМАЗАЛИ и закрыли глаза на его БЕЗОБРАЗНОЕ судейство!
А сколько таких скандалов было в этом сезоне!
Что ни тур, то СКАНДАЛ и один громче другого!
Только видео повторы смогут ЧЕСТНО и ОБЪЕКТИВНО рассудить игру, кто на что наиграл.
И чем быстрее, тем лучше!
Введение видео повторов в футболе лишит КОРМУШКИ судей и они перестанут получать КОРРУПЦИОННУЮ прибавку к тому, что они уже получают за свою работу!
Вот этого они БОЯТСЯ больше всего и поэтому выступают против!
ЧЕСТНЫЙ судья не боится видео повторов.
Видео повторов боятся только КОРРУПЦИОНЕРЫ и те, кто за счёт ЦЕНЫ коррупционного ВОПРОСА подмазывают судьям, чтобы обеспечить нужный результат!
Вот вам отличительный знак, по которому вы сможете установить КОРРУПЦИОНЕРА в нашем футболе.
Кто выступает против внедрения видео повторов в нашем чемпионате - тот КОРРУПЦИОНЕР.
Всем отличного футбола - ЧЕСТНОГО и справедливого судейства!!!
Регистрация: 8.05.2017
№1 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 09:34) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Видеоповторы лишают возможности подкупа судей и судейских ошибок, а против будут те, кто этим пользуется. И судья не возьмёт, зная что не поможет. Честный чемпионат всё лучше продажного.
Регистрация: 29.10.2010
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.