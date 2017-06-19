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Джанни Инфантино уволил двух членов комитета по этике в связи с расследованием против него

Председатель комитета по этике ФИФА швейцарский прокурор Корнел Борбели и член комитета Ханс-Йоахим Эккерт покинули свои посты по решению президента ФИФА Джанни Инфантино.

Как сообщает The Guardian, оба вели расследование в отношении Инфантино, который подозревается в причастности к влиянию на итоги выборов главы Африканской конфедерации футбола.

Ранее комитет по этике ФИФА безуспешно расследовал дело о кредите в размере 4 миллионов евро, предоставленном Федерации футбола Словении в 2015 году от УЕФА, где Инфантино занимал тогда пост генерального секретаря.

Кроме того, в прошлом году комитет по этике ФИФА снял обвинения с Инфантино по делу о возможной растрате чиновником средств организации в личных целях, в том числе во время апрельских поездок в Москву и Доху.

Sports.ru
Теги: Инфантино
Сегодня, 08:54
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2
(1)
№2 Написал: Polukarov Санкт-Петербург (Сегодня, 09:48) #
  • 0
  •  (4)

Уволил и ПРАВИЛЬНО сделал!!!
Гнать их надо ВЗАШЕЙ из футбола, чтоб другим повадно не было устраивать в ФИФА американские ПРОВОКАЦИИ!!!
Регистрация: 8.05.2017
№1 Написал: Лидер (Сегодня, 09:02) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Мудко №2


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Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а Спартак - на первом месте!
Регистрация: 3.04.2017
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