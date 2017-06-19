Джанни Инфантино уволил двух членов комитета по этике в связи с расследованием против него

Председатель комитета по этике ФИФА швейцарский прокурор Корнел Борбели и член комитета Ханс-Йоахим Эккерт покинули свои посты по решению президента ФИФА Джанни Инфантино.Как сообщает The Guardian, оба вели расследование в отношении Инфантино, который подозревается в причастности к влиянию на итоги выборов главы Африканской конфедерации футбола.Ранее комитет по этике ФИФА безуспешно расследовал дело о кредите в размере 4 миллионов евро, предоставленном Федерации футбола Словении в 2015 году от УЕФА, где Инфантино занимал тогда пост генерального секретаря.Кроме того, в прошлом году комитет по этике ФИФА снял обвинения с Инфантино по делу о возможной растрате чиновником средств организации в личных целях, в том числе во время апрельских поездок в Москву и Доху.