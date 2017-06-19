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Оскар спровоцировал массовую драку в матче чемпионата Китая

Полузащитник "Шанхай СИПГ" Оскар в конце первого тайма матча чемпионата Китая с "Гуанчжоу Фули" (1:1) два раза попал мячом по соперникам.

Из-за этого соперники были возмущены, что привело к массовой драке на поле. Сам Оскар упал на газон и его едва не затоптали.

ВИДЕО - здесь
Теги: Оскар
Сегодня, 08:59
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№9 Написал: Саня1589 (Сегодня, 11:03) #
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online

ладно бы после свистка или еще что то, но в игровой ситуации... ппц... у нас даже во дворе на такое внимание не обращают
Регистрация: 27.01.2017
№8 Написал: Он_вам_не_димон Не совок 2.0 (Сегодня, 11:00) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Тараканы налетели)


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И не устану повторять
Не надо Вову выбирать!
Регистрация: 18.06.2017
№7 Написал: Sp1ke Череповец (Сегодня, 10:35) #
  • +1
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online

Игровой момент, пытался мяч выбить... Просто китайцев очень много, поэтому куда не плюнь не пни мяч, все одно в китайца попадешь ;))


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Пришел, увидел... ужаснулся, ушел и больше не вернулся...
Регистрация: 26.10.2007
№6 Написал: Scoter дом (Сегодня, 10:13) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
ну ударил мячом в соперника и что? капец
Регистрация: 26.09.2006
№5 Написал: DROOZD брянск (Сегодня, 10:11) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Каратисты хуле blush каждый первый


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fortuna no penis
Регистрация: 6.02.2012
№4 Написал: Лидер (Сегодня, 10:03) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Макаки, блин. И что такого? А если в стенку мяч попадет - вообще Триаду покличут?


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Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а Спартак - на первом месте!
Регистрация: 3.04.2017
№3 Написал: afelayz Россия, Красноярск (Сегодня, 09:48) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Сейчас небось побежит с этого Китая...
Регистрация: 8.08.2016
№2 Написал: нетрал (Сегодня, 09:42) #
  • -1
  •  (1)

они ещё только учатся играть в футбол...
Регистрация: 26.04.2017
№1 Написал: chpockman Хвастовичи (Сегодня, 09:21) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
как дети малые.... ей богу....
Регистрация: 21.10.2013
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