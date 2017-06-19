Оскар спровоцировал массовую драку в матче чемпионата Китая

Полузащитник "Шанхай СИПГ" Оскар в конце первого тайма матча чемпионата Китая с "Гуанчжоу Фули" (1:1) два раза попал мячом по соперникам.Из-за этого соперники были возмущены, что привело к массовой драке на поле. Сам Оскар упал на газон и его едва не затоптали.