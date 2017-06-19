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Андре Виллаш-Боаш пожертвует 100 тысяч евро пострадавшим от пожаров в Португалии
Бывший главный тренер "Зенита" и лондонского "Челси" Андре Виллаш-Боаш, возглавляющий китайский СИПГ, пожертвует €100 тыс. пострадавшим от лесных пожаров в Португалии.
"Благодарен всем, кто внес свой вклад в помощь пострадавшим от трагедии. Завтра сто тысяч евро будут переданы на их поддержку", - написал специалист в Инстаграме.
Ранее сообщалось, что из-за лесных пожаров в Португалии погибло более 60 человек. В стране был объявлен трехдневный траур.
Газета.ru
"Благодарен всем, кто внес свой вклад в помощь пострадавшим от трагедии. Завтра сто тысяч евро будут переданы на их поддержку", - написал специалист в Инстаграме.
Ранее сообщалось, что из-за лесных пожаров в Португалии погибло более 60 человек. В стране был объявлен трехдневный траур.
Газета.ru
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