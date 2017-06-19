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Андре Виллаш-Боаш пожертвует 100 тысяч евро пострадавшим от пожаров в Португалии

Бывший главный тренер "Зенита" и лондонского "Челси" Андре Виллаш-Боаш, возглавляющий китайский СИПГ, пожертвует €100 тыс. пострадавшим от лесных пожаров в Португалии.

"Благодарен всем, кто внес свой вклад в помощь пострадавшим от трагедии. Завтра сто тысяч евро будут переданы на их поддержку", - написал специалист в Инстаграме.

Ранее сообщалось, что из-за лесных пожаров в Португалии погибло более 60 человек. В стране был объявлен трехдневный траур.

Газета.ru
Теги: Виллаш-Боаш
Сегодня, 09:30
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№1 Написал: romazab Ново-Ебенево (Сегодня, 09:43) #
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Болеет за:
«Спартак»
Молодец, уважуха
Регистрация: 5.10.2011
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