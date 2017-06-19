Андре Виллаш-Боаш пожертвует 100 тысяч евро пострадавшим от пожаров в Португалии

Бывший главный тренер "Зенита" и лондонского "Челси" Андре Виллаш-Боаш, возглавляющий китайский СИПГ, пожертвует €100 тыс. пострадавшим от лесных пожаров в Португалии."Благодарен всем, кто внес свой вклад в помощь пострадавшим от трагедии. Завтра сто тысяч евро будут переданы на их поддержку", - написал специалист в Инстаграме.Ранее сообщалось, что из-за лесных пожаров в Португалии погибло более 60 человек. В стране был объявлен трехдневный траур.