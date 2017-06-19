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Кильян Мбаппе: перейду в "Реал" или никуда не перейду

Форвард "Монако" Кильян Мбаппе сообщил о своем желании перебраться в "Реал", передает Marca.

"Я перейду в "Реал" или никуда не перейду", - заявил Мбаппе.

В СМИ сообщалось, что "Реал" готов заплатить за Мбаппе 135 миллионов евро. В 18-летнем французе "сливочные" видят замену Криштиану Роналду, который может покинуть команду. При этом "Реал", в случае осуществления трансфера, может отдать Мбаппе в аренду на один сезон.
Теги: Мбаппе Реал Монако
Сегодня, 09:40
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№3 Написал: Sp1ke Череповец (Сегодня, 10:42) #
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online

Если за Криштиану они получат 250 млн или больше, то почему бы 135 и не отдать за него... Хотя за 18-летнего это согласен, перебор.


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Пришел, увидел... ужаснулся, ушел и больше не вернулся...
Регистрация: 26.10.2007
№2 Написал: Сахалин Южно-Сахалинск (Сегодня, 09:49) #
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Болеет за:
«Зенит»
135 лямов за 18 летнего игрока - да уж - может какошу заберут smile


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Я прирожденный кузнец, не могу ни куя
Да я жадный, зато от чистого сердца
Регистрация: 16.11.2009
№1 Написал: Честный San-Francisco (Сегодня, 09:45) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Ювентус»
В аренду в СКА-Хабаровск,просимо!)
Регистрация: 1.06.2017
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