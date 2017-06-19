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"Крылья Советов" объявили о подписании контракта с Сергеем Самодиным (фото)

"Крылья Советов" подписали соглашение сроком на 2 года с форвардом Сергеем Самодиным, который ранее выступал за ряд клубов РФПЛ и ФНЛ. За самарский клуб Сергей будет выступать под номером 22.

"Сергей имеет хорошее голевое чутье, знаком тренерскому штабу "Крыльев" и сам отлично адаптирован в ФНЛ. Уверены, что в лице Сергея Самодина мы обретем качественного нападающего, способного решать задачи. Желаем ему удачи в играх за наш клуб", – сообщил после подписания соглашения заместитель генерального директора "Крыльев Советов" Зураб Циклаури.

Напомним, главный тренер Андрей Тихонов работал с Самодиным в "Енисее".


"Крылья Советов"
Теги: Крылья Советов Трансферы
Сегодня, 09:45
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№2 Написал: Он_вам_не_димон Не совок 2.0 (Сегодня, 10:57) #
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Болеет за:
«Спартак»
Хрень)


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И не устану повторять
Не надо Вову выбирать!
Регистрация: 18.06.2017
№1 Написал: Eugene24 Россия, Красноярск (Сегодня, 10:42) #
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Болеет за:
«Спартак»
Тихонов после себя выжженную землю оставляет, а Аленичев отдаёт. С другой стороны понятно что в Крылья силой тащить никого не надо.


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"Если возникают какие то вопросы, то мы садимся, общаемся минут 20, а потом решаем, что я прав"
Регистрация: 7.04.2011
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