"Крылья Советов" объявили о подписании контракта с Сергеем Самодиным (фото)

"Крылья Советов" подписали соглашение сроком на 2 года с форвардом Сергеем Самодиным, который ранее выступал за ряд клубов РФПЛ и ФНЛ. За самарский клуб Сергей будет выступать под номером 22."Сергей имеет хорошее голевое чутье, знаком тренерскому штабу "Крыльев" и сам отлично адаптирован в ФНЛ. Уверены, что в лице Сергея Самодина мы обретем качественного нападающего, способного решать задачи. Желаем ему удачи в играх за наш клуб", – сообщил после подписания соглашения заместитель генерального директора "Крыльев Советов" Зураб Циклаури.Напомним, главный тренер Андрей Тихонов работал с Самодиным в "Енисее".