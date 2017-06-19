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Экс-защитник "МЮ" Невилл - Криштиану Роналду: добро пожаловать домой

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Фил Невилл поприветствовал нападающего "Реала" Криштиану Роналду, который может вернуться в Англию. В прессе появилась информация, что португальцу интересен вариант с переходом в "МЮ".

"Добро пожаловать домой", - написал Невилл в твиттере.

Ранее сообщалось, что Роналду намерен покинуть "Реал" в связи с обвинений испанской прокуратуры в его адрес.

Чемпионат
Теги: Роналду Манчестер Юнайтед
Сегодня, 10:41
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