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Марио Балотелли готов остаться в "Ницце"

Нападающий Марио Балотелли готов продлить соглашение с "Ниццей", информирует "Газета.ru" со ссылкой на итальянские СМИ.

Действующий контракт 26-летнего футболиста с клубом истекает в конце июня. Ранее сообщалось, что в услугах Балотелли заинтересованы "Зенит" и дортмундская "Боруссия".
Теги: Балотелли Ницца
Сегодня, 10:43
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