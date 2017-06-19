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Дмитрий Булыкин: Португалия хорошо выглядит, обыграть ее будет очень тяжело
Сборной России будет очень непросто победить команду Португалии в матче Кубка конфедераций, считает бывший форвард российской сборной Дмитрий Булыкин.
"В матче с португальцами и проверим, на что способна наша сборная на Кубке конфедераций. По первому матчу с мексиканцами можно сказать, что Португалия хорошо выглядит сейчас. У них очень сильные и мастеровитые футболисты. Посмотрим, как сборная России сыграет против них. Будем болеть за наших, чтобы они обыграли португальцев, но сделать это будет очень тяжело. Надеемся и верим!
Новая Зеландия, конечно, соперник не такого высокого уровня, как Португалия, но все равно наши ребята постарались, выложились, реализовали моменты в этом матче. Результат на турнире пока радует. Ждем хорошего результат и в игре против сборной Португалии", - цитирует Булыкина "Р-Спорт".
"В матче с португальцами и проверим, на что способна наша сборная на Кубке конфедераций. По первому матчу с мексиканцами можно сказать, что Португалия хорошо выглядит сейчас. У них очень сильные и мастеровитые футболисты. Посмотрим, как сборная России сыграет против них. Будем болеть за наших, чтобы они обыграли португальцев, но сделать это будет очень тяжело. Надеемся и верим!
Новая Зеландия, конечно, соперник не такого высокого уровня, как Португалия, но все равно наши ребята постарались, выложились, реализовали моменты в этом матче. Результат на турнире пока радует. Ждем хорошего результат и в игре против сборной Португалии", - цитирует Булыкина "Р-Спорт".
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