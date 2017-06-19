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Дмитрий Булыкин: Португалия хорошо выглядит, обыграть ее будет очень тяжело

Сборной России будет очень непросто победить команду Португалии в матче Кубка конфедераций, считает бывший форвард российской сборной Дмитрий Булыкин.

"В матче с португальцами и проверим, на что способна наша сборная на Кубке конфедераций. По первому матчу с мексиканцами можно сказать, что Португалия хорошо выглядит сейчас. У них очень сильные и мастеровитые футболисты. Посмотрим, как сборная России сыграет против них. Будем болеть за наших, чтобы они обыграли португальцев, но сделать это будет очень тяжело. Надеемся и верим!

Новая Зеландия, конечно, соперник не такого высокого уровня, как Португалия, но все равно наши ребята постарались, выложились, реализовали моменты в этом матче. Результат на турнире пока радует. Ждем хорошего результат и в игре против сборной Португалии", - цитирует Булыкина "Р-Спорт".
Теги: Булыкин Сборная России Сборная Португалии
Сегодня, 11:27
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№4 Написал: 4 звезды (Сегодня, 12:55) #
  • -2
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online

Цитата: zzzzz
Спартаковцы ведь в команде.

да, но с тренером по вратарям/ спустился "я" с крутых вершин, на голове "я" нес кувшин....
Регистрация: 7.12.2016
№3 Написал: zzzzz (Сегодня, 12:37) #
  • -1
  •  (1)

Цитата: 4 звезды
Цитата: rigoletto
Здесь ребята посерьезнее собрались. И тренер уже не ярцев.

португалы в страхе grinning

Да ладно, побьемся. Наши могут выстрелить. Вспомни, 5:0 их вынесли. Спартаковцы ведь в команде.
Регистрация: 17.03.2017
№2 Написал: 4 звезды (Сегодня, 12:20) #
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  •  (1)
online

Цитата: rigoletto
Здесь ребята посерьезнее собрались. И тренер уже не ярцев.

португалы в страхе grinning
Регистрация: 7.12.2016
№1 Написал: rigoletto Белгород (Сегодня, 11:51) #
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Болеет за:
«Спартак»
Дима видать у тебя очко с того знатного матча (7:1) помнит Португальцев.

Здесь ребята посерьезнее собрались. И тренер уже не ярцев.


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я думаю что всё будет хорошо
Регистрация: 22.04.2009
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