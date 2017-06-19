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Сборная России готовится к матчу с Португалией в полном составе

Футболисты сборной России тренируются в полном составе за два дня до матча с командой Португалии на Кубке конфедераций. Встреча пройдет в среду в Москве на стадионе "Спартака".

Сегодняшняя тренировка российской сборной проходит на "Арене ЦСКА". Все игроки занимаются в общей группе, вратари традиционно занимаются отдельно, передает "Р-Спорт".
Теги: Сборная России
Сегодня, 11:50
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