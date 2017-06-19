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Криштиану Роналду пропустил тренировку сборной Португалии

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду пропустил сегодняшнюю тренировку сборной Португалии, передает "Чемпионат".

В занятии также не принимают участие большинство игроков основы, которые накануне играли против Мексики на Кубке конфедераций (2:2). Лишь Пепе, Рикардо Куарежма и три человека, выходивших на замену, участвуют в тренировке, остальные – резервисты.

В 16:00 мск сборная Португалии покинет отель и вылетит в Москву, где начнёт подготовку к матчу со сборной России.
Теги: Роналду Сборная Португалии
Сегодня, 12:02
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