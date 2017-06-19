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Дмитрий Булыкин: видеоарбитров давно пора ввести и в чемпионате России
Систему видеоповторов, которая была использована в матчах Кубка конфедераций, давно пора ввести и в чемпионате России, считает бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин.
"Я всегда высказывался за введение видеоповторов в футболе. Давно пора ввести эту систему везде, в том числе и в чемпионате России. Тем более, во многих странах Европы уже собираются использовать ее.
Видеоповторы вносят справедливость, так как порой судейские ошибки ломают игру. Использование видеоповторов, как показала практика на Кубке конфедераций, не влияет на динамику игры", - цитирует Булыкина "Р-Спорт".
"Я всегда высказывался за введение видеоповторов в футболе. Давно пора ввести эту систему везде, в том числе и в чемпионате России. Тем более, во многих странах Европы уже собираются использовать ее.
Видеоповторы вносят справедливость, так как порой судейские ошибки ломают игру. Использование видеоповторов, как показала практика на Кубке конфедераций, не влияет на динамику игры", - цитирует Булыкина "Р-Спорт".
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