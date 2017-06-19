Жонатас: стараюсь учить русский язык, чтобы лучше понимать Бердыева

Нападающий "Рубина" Жонатас рассказал о работе на сборе в Австрии под руководством Курбана Бердыева."Я себя очень хорошо чувствую. В команде хорошая атмосфера, мы плодотворно работаем вот уже неделю. Надеюсь, что наш труд даст хороший результат, с нетерпением жду начала чемпионата.Вчера утром была тренировка с акцентом на силовые нагрузки, но затем, как обычно, была тактика. Этот элемент сейчас очень важен для команды. Мы постепенно привыкаем к новым требованиям тренера.Я стараюсь учить русский язык, чтобы лучше понимать тренера. По возвращении в Россию я планирую начать занятия по изучению языка, потому что это важно для общения на поле и за его пределами", – передает слова Жонатаса "Рубин ТВ".