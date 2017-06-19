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Жонатас: стараюсь учить русский язык, чтобы лучше понимать Бердыева

Нападающий "Рубина" Жонатас рассказал о работе на сборе в Австрии под руководством Курбана Бердыева.

"Я себя очень хорошо чувствую. В команде хорошая атмосфера, мы плодотворно работаем вот уже неделю. Надеюсь, что наш труд даст хороший результат, с нетерпением жду начала чемпионата.

Вчера утром была тренировка с акцентом на силовые нагрузки, но затем, как обычно, была тактика. Этот элемент сейчас очень важен для команды. Мы постепенно привыкаем к новым требованиям тренера.

Я стараюсь учить русский язык, чтобы лучше понимать тренера. По возвращении в Россию я планирую начать занятия по изучению языка, потому что это важно для общения на поле и за его пределами", – передает слова Жонатаса "Рубин ТВ".

ВИДЕО - здесь
Теги: Жонатас Рубин
Сегодня, 12:38
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№1 Написал: safonas (Сегодня, 12:55) #
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похвально


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
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