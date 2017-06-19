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СМИ: агенты во всем мире заработали 1,1 млрд долларов с 2013 по 2016 год

Итальянское издание La Gazzetta dello Sport провело исследование деятельности агентов за последние годы.

С 2013 по 2016 год агенты во всем мире при участии в трансферах заработали 1,1 миллиарда долларов, 256 миллионов из этой суммы заплатили итальянские клубы, передает Goal.
Сегодня, 12:56
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№1 Написал: Лидер (Сегодня, 13:03) #
  • -4
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Болеет за:
«Спартак»
Сомневаюсь. Еще черная касса есть. Трансфер Молли, 20 лямов от Зинки только за Хулька на руки, плюс китайцы, и те-пе. Там гораздо больше


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Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а Спартак - на первом месте!
Регистрация: 3.04.2017
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