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Валерий Рейнгольд: какой пас отдал Роналду! С ума сойти
Ветеран "Спартака" Валерий Рейнгольд прокомментировал матч Кубка конфедераций Португалия – Мексика (2:2).
"Эти команды наголову сильнее сборной Новой Зеландии и России. По мастерству и по ведению игры. Футболисты мирового уровня в этих сборных. И они играют в футбол, показывают хорошие комбинации. Я получил удовольствие от игры Португалия – Мексика. В матче было все, что нужно для хорошего футбола. Высокий темп, красивые мячи, "качели". Все это было интересно смотреть, поскольку на поле были мастера.
Поневоле задумываешься, а способны ли наши футболисты играть в таком темпе? Думаю, что нет. Нашим футболистам будет очень тяжело. Может, поможет поле и стадион "Спартак", но будет очень тяжело. Надо прибавить на 80% по сравнению с тем, что было в матче с Новой Зеландией.
Португалия и Мексика играли как в официальном матче, хотя я думал, что будет показательный матч. Была страсть. Видимо, хорошие деньги на кону. И все хотят выиграть. На полном серьезе сыграли команды.
С лучшей стороны проявили себя лидеры. Роналду прихватывали, но он с честью вышел из ситуации. Какой пас отдал! С ума сойти. Видно, что мастер высочайшего уровня. И у Мексики Хавьер Эрнандес – хороший парень с голевым чутьем", - передает слова эксперта "Советский спорт".
"Эти команды наголову сильнее сборной Новой Зеландии и России. По мастерству и по ведению игры. Футболисты мирового уровня в этих сборных. И они играют в футбол, показывают хорошие комбинации. Я получил удовольствие от игры Португалия – Мексика. В матче было все, что нужно для хорошего футбола. Высокий темп, красивые мячи, "качели". Все это было интересно смотреть, поскольку на поле были мастера.
Поневоле задумываешься, а способны ли наши футболисты играть в таком темпе? Думаю, что нет. Нашим футболистам будет очень тяжело. Может, поможет поле и стадион "Спартак", но будет очень тяжело. Надо прибавить на 80% по сравнению с тем, что было в матче с Новой Зеландией.
Португалия и Мексика играли как в официальном матче, хотя я думал, что будет показательный матч. Была страсть. Видимо, хорошие деньги на кону. И все хотят выиграть. На полном серьезе сыграли команды.
С лучшей стороны проявили себя лидеры. Роналду прихватывали, но он с честью вышел из ситуации. Какой пас отдал! С ума сойти. Видно, что мастер высочайшего уровня. И у Мексики Хавьер Эрнандес – хороший парень с голевым чутьем", - передает слова эксперта "Советский спорт".
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