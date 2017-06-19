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Валерий Рейнгольд: какой пас отдал Роналду! С ума сойти

Ветеран "Спартака" Валерий Рейнгольд прокомментировал матч Кубка конфедераций Португалия – Мексика (2:2).

"Эти команды наголову сильнее сборной Новой Зеландии и России. По мастерству и по ведению игры. Футболисты мирового уровня в этих сборных. И они играют в футбол, показывают хорошие комбинации. Я получил удовольствие от игры Португалия – Мексика. В матче было все, что нужно для хорошего футбола. Высокий темп, красивые мячи, "качели". Все это было интересно смотреть, поскольку на поле были мастера.

Поневоле задумываешься, а способны ли наши футболисты играть в таком темпе? Думаю, что нет. Нашим футболистам будет очень тяжело. Может, поможет поле и стадион "Спартак", но будет очень тяжело. Надо прибавить на 80% по сравнению с тем, что было в матче с Новой Зеландией.

Португалия и Мексика играли как в официальном матче, хотя я думал, что будет показательный матч. Была страсть. Видимо, хорошие деньги на кону. И все хотят выиграть. На полном серьезе сыграли команды.

С лучшей стороны проявили себя лидеры. Роналду прихватывали, но он с честью вышел из ситуации. Какой пас отдал! С ума сойти. Видно, что мастер высочайшего уровня. И у Мексики Хавьер Эрнандес – хороший парень с голевым чутьем", - передает слова эксперта "Советский спорт".
Теги: Рейнгольд Сборная Португалии Сборная Мексики
Сегодня, 12:59
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№3 Написал: GS Москва (Сегодня, 13:18) #
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online

Хороший пас, но такой пас на набегающего должен отдавать каждый хороший нап.
Слюнявые восторги не очень понятны
Регистрация: 22.09.2009
№2 Написал: pikaldi voronezh (Сегодня, 13:16) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Дед , береги сердце....скоро Спартаку играть
Регистрация: 25.01.2016
№1 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 13:14) #
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online

Да Роналдо отдал изумительный пас...но не нужно свою команду не во что не ставить....когда Вы играли ...именно Вы...Вы не то что не отдавали таких передач ,но и не забивали с 5 метров , может напомнить....


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
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