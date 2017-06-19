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Алексей Миранчук: видеоповторы – это данность, которую нужно принять

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук поделился своим мнением относительно внедрения системы видеоповторов.

"По поводу системы видеоповторов мы встречались с людьми. Нам сказали, что нужно привыкнуть. Какая бы ситуация ни была, будет повтор и примут то решение, которое честное и правильное. Видеоповторы – это данность, которую нужно принять.

Сборная Португалии против мексиканцев играла грамотно, но первые 15 минут они начали от обороны. Это своеобразная тактика, но потом они показали, что нужно опасаться их контратак. Рады ли, что конкуренты потеряли очки? Нам нужно отталкиваться от своей игры", - передает слова Миранчука ТАСС.
Теги: Миранчук Сборная России
Сегодня, 13:22
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