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Андрей Червиченко: тому, кто поставил матч "Спартак" - ЦСКА на 10 декабря, надо аскорбиночки поесть

Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал проект календаря на новый сезон РФПЛ. Напомним, согласно расписанию красно-белые встретятся с ЦСКА 10 декабря.

"Это очередная клоунада от РФС. К этому все уже привыкли, и я не думаю, что это кого-то удивляет. Не знаю, может быть людям надо аскорбиночки поесть или еще каких-нибудь будоражащих разум витаминчиков.... Чтобы появилось соображение того, как они формируют этот календарь.

Это просто издевательство. Они жалуются, что люди не ходят на футбол, что трибуны пустые, а потом народ на самый интересный матч гонят в декабре. А если в Москве будет минус двадцать?", - цитирует Червиченко "Советский спорт".
Теги: Червиченко Спартак
Сегодня, 13:25
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№11 Написал: safonas (Сегодня, 15:27) #
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online

прав то Червь, на все 100 прав...


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№10 Написал: Пётр Градов (Сегодня, 15:09) #
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online

Цитата: Marlboro
Жирный ,ты лучше вот что скажи.Тут - тосно ,официально заявило,что сделает все ,что бы чухня стала чемпионом,что скажешь,оракулом выступить еще разок?


Завали свое хло
Регистрация: 24.04.2017
№9 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 14:54) #
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  •  (4)
online

Да гвоздь им надо в голову забить. Пусть сигналы из космоса принимают...
Регистрация: 26.01.2007
№8 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 14:39) #
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Болеет за:
«Зенит»
Странная у вас деревня. Здравствуй, дерево! Молчит, здороваться не хочет.


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Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
№7 Написал: Сибирячок (Сегодня, 14:34) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Сибирь»
А этот всё о еде..


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№6 Написал: SP-M (Сегодня, 14:18) #
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точно . витамины апельсины. налетай не скупись. все для победы делаем ребята для бомжей . и тосно с ними теперь и фусенко. и календарь нам влепили что огого. аж с первого тура глушить начнут. как пендосы Россию. но мы русские - выдержим и победим
Регистрация: 10.02.2017
№5 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 14:13) #
  • -2
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online

Толстый 0,8 Хаски и нормуль.
Регистрация: 26.08.2010
№4 Написал: Marlboro Москва (Сегодня, 14:07) #
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Болеет за:
«Спартак»
Жирный ,ты лучше вот что скажи.Тут - тосно ,официально заявило,что сделает все ,что бы чухня стала чемпионом,что скажешь,оракулом выступить еще разок?


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МОСКВА ЛУЧШИЙ ГОРОД - СПАРТАК ЛУЧШАЯ КОМАНДА!
Регистрация: 26.08.2010
№3 Написал: Лидер (Сегодня, 13:58) #
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  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Червяк заболел. Даже не сказал, что в этом Спартак виноват?


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Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а Спартак - на первом месте!
Регистрация: 3.04.2017
№2 Написал: oksva Спб (Сегодня, 13:51) #
  • +6
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
А что он сказал не по делу ? . Давайте 31 декабря сгоняем , люди перед новогодней ёлкой позитив получат , в дедов Морозов и Снегурочек нарядятся , еловыми веточками на трибунах махать будут .


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№1 Написал: Realist2000 (Сегодня, 13:28) #
  • +4
  •  (10)

Что-то он больно мягкий стал в последнее время.Раньше бы цианид предложил.
Регистрация: 20.03.2017
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