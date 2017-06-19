Определились соперники по первому и второму отборочным раундам Лиги чемпионов

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка первого и второго отборочных раундов Лиги чемпионов-2017/18, передает пресс-служба лиги в твиттере.В первом раунде сыграют 10 чемпионов стран, занявших в таблице коэффициентов УЕФА с 44 по 53 места. Во втором раунде - 34 команды: 29 чемпионов лиг, и 5 команд – победители 1-го раунда. Первые игры пройдут 27 и 28 июня, а ответные 4-5 июля.