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Артем Дзюба прибыл на сбор "Зенита"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба прибыл на сбор команды в Австрию.

Как сообщает пресс-служба питерцев, Дзюба работал по индивидуальной программе.
Теги: Дзюба Зенит
Сегодня, 13:56
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(4)
№20 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 15:15) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: oksva
Цитата: zen-it
Работает по инд. программе.
Я что то не пойму Вас красно-белые. Вы что здесь слюнями брызгаете?

Витёк , ты много чего не понимаешь , тебе каждый раз объяснять ? Ладно , поясню , напряги извилину . Дело в том , что некий игрочишка , не играет за сборную , сославшись на травму , после чего спокойно играет за свой клуб все игры , после этого - опять ссылается на травму в сборной . Так - понятно ?
ВОТ

Витька в зеркале увидишь!
Такие, как ты разве еще могут что то объяснить нормальным людям?!
Объяснялка еще не выросла. И Мне объяснять ничего не нужно, тем более от таких, как ты. Смотрю в книгу а вижу фигу, так Вить?
Ты прочти еще раз и там черно по белому написано. Занимается по ИНДИВИДУАЛЬНОЙ программе! Это говорит о том, что принимать участие в играх он не может и сборной никак не поможет. Поняна?!
p.s. Я надеюсь тебе понятно, что такое индивидуальная программа?!
Регистрация: 5.04.2017
№19 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 15:12) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ЦОДД
Цитата: Миша Люберцы
, можно хотя бы какие - то признаки игры, увидеть у наших. Его и близко нельзя подпускать к сборной ..


Где ты увидел признаки игры? В матче с Зеландцами? Наша Сибирь могла бы тягаться с Новой Зеландией на равных. Прежде чем об Артеме так судить поверни голову в лево, там список бомбардиров . Слава богу Черчесов умнее тебя и забивного нападающего всегда вызовет.


А "забивной Падающий" немедленно обнаружит у себя заболевание пятки и легко свалит из расположения Сборной обратно , оставив Черчесова со сборниками в дураках.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№18 Написал: Лидер (Сегодня, 15:11) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Пивовед
А ты пытался, но постоянно ронял стаканы себе на голову.

Тсс... Судя по текстам, там уже не грибы - минимум оксибутират...


--------------------
Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а Спартак - на первом месте!
Регистрация: 3.04.2017
№17 Написал: oksva Спб (Сегодня, 15:10) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zen-it
Работает по инд. программе.
Я что то не пойму Вас красно-белые. Вы что здесь слюнями брызгаете?

Витёк , ты много чего не понимаешь , тебе каждый раз объяснять ? Ладно , поясню , напряги извилину . Дело в том , что некий игрочишка , не играет за сборную , сославшись на травму , после чего спокойно играет за свой клуб все игры , после этого - опять ссылается на травму в сборной . Так - понятно ?
А вот и он !


--------------------
За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№16 Написал: ЦОДД Сибирия (Сегодня, 15:04) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Миша Люберцы
, можно хотя бы какие - то признаки игры, увидеть у наших. Его и близко нельзя подпускать к сборной ..


Где ты увидел признаки игры? В матче с Зеландцами? Наша Сибирь могла бы тягаться с Новой Зеландией на равных. Прежде чем об Артеме так судить поверни голову в лево, там список бомбардиров . Слава богу Черчесов умнее тебя и забивного нападающего всегда вызовет.
Регистрация: 21.01.2016
№15 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 15:02) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Работает по инд. программе.
Я что то не пойму Вас красно-белые. Вы что здесь слюнями брызгаете?
Регистрация: 5.04.2017
№14 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 14:48) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Лидер
Цитата: Пивовед
И так повсюду: сердечные пожелания Артёму, веселье, смех !

Бздюба на лечении


Дыц. Петербургские болельщики тепло приветствуют Дзюбу.

Цитата: ssskkkbbb
Цитата: Пивовед
Цитата: Сибирячок
Дзюба, ты нас слышишь? Иди наxyй
Цитата: golden Axe
дзюба,ты нас слышишь?!Иди на куй
Цитата: Лидер
Вылечился, епть. Можешь дома сидеть!

И так повсюду: сердечные пожелания Артёму, веселье, смех !


------
А где-то тихо приступил к восстановлению Роман Зобнин.



-Никогда ты не сможешь поднимать взглядом стаканы, понял?


А ты пытался, но постоянно ронял стаканы себе на голову.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№13 Написал: Лидер (Сегодня, 14:45) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
Плять, гомосятина одна...

Запитер...


--------------------
Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а Спартак - на первом месте!
Регистрация: 3.04.2017
№12 Написал: Сибирячок (Сегодня, 14:38) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Лидер
Бздюба на лечении

Плять, гомосятина одна...

Цитата: zenit47
свиньи новость про Дзюбу и Зенит, пшли вон

Походу, вон придется идти как раз тебе joy


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№11 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 14:35) #
  • -6
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Пивовед
Цитата: Сибирячок
Дзюба, ты нас слышишь? Иди наxyй
Цитата: golden Axe
дзюба,ты нас слышишь?!Иди на куй
Цитата: Лидер
Вылечился, епть. Можешь дома сидеть!

И так повсюду: сердечные пожелания Артёму, веселье, смех !


------
А где-то тихо приступил к восстановлению Роман Зобнин.



-Никогда ты не сможешь поднимать взглядом стаканы, понял?


--------------------
Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
№10 Написал: Миша Люберцы Люберцы (Сегодня, 14:33) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Пока этого клоуна, нет в сборной, можно хотя бы какие - то признаки игры, увидеть у наших. Его и близко нельзя подпускать к сборной и там , кроме смекуйков и бла- бла - бла - ни о чём...
Регистрация: 10.01.2014
№9 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 14:20) #
  • -5
  •  (15)
online
Болеет за:
«Зенит»
свиньи новость про Дзюбу и Зенит, пшли вон
Регистрация: 17.05.2013
№8 Написал: Лидер (Сегодня, 14:18) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Пивовед
И так повсюду: сердечные пожелания Артёму, веселье, смех !

Бздюба на лечении


--------------------
Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а Спартак - на первом месте!
Регистрация: 3.04.2017
№7 Написал: stepanmlc (Сегодня, 14:16) #
  • +4
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
с панели на сборы, шлюxа


--------------------
A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№6 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 14:14) #
  • +5
  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
вот питр


--------------------
ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНЫ!! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
Регистрация: 22.05.2015
№5 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 14:13) #
  • +5
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
Дзюба, ты нас слышишь? Иди наxyй

Цитата: golden Axe
дзюба,ты нас слышишь?!Иди на куй sweat_smile

Цитата: Лидер
Вылечился, епть. Можешь дома сидеть!


И так повсюду: сердечные пожелания Артёму, веселье, смех !


------
А где-то тихо приступил к восстановлению Роман Зобнин.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№4 Написал: Сибирячок (Сегодня, 14:10) #
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Сибирь»
Дзюба, ты нас слышишь? Иди наxyй


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№3 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 14:03) #
  • +9
  •  (13)
online

Индивидуальная программа всем известна: вошел в штрафную, повернулся задницей к воротам, упал, пенальти.
Регистрация: 26.08.2010
№2 Написал: golden Axe (Сегодня, 14:01) #
  • +5
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
дзюба,ты нас слышишь?!Иди на куй sweat_smile
Регистрация: 1.02.2017
№1 Написал: Лидер (Сегодня, 14:00) #
  • +8
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Вылечился, епть. Можешь дома сидеть!


--------------------
Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а Спартак - на первом месте!
Регистрация: 3.04.2017
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