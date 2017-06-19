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Джанлука Рокки назначен главным судьей на игру Россия - Португалия

Итальянец Джанлука Рокки рассудит матч группового этапа Кубка конфедераций-2017 между сборными России и Португалии, информирует официальный сайт ФИФА.

Судьями на линиях назначены итальянцы Эленито Ди Либераторе и Мауро Тонолини. Четвертый арбитр – словенец Дамир Скомина, видеоассисты – бразилец Сандро Риччи и словенец Юре Прапротник, помогать им будет румын Овидиу Хацеган.

Напомним, матч состоится в Москве 21 июня, начало - в 18:00 мск.
Теги: Сборная России
Сегодня, 13:59
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