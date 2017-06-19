Джанлука Рокки назначен главным судьей на игру Россия - Португалия

Итальянец Джанлука Рокки рассудит матч группового этапа Кубка конфедераций-2017 между сборными России и Португалии, информирует официальный сайт ФИФА.Судьями на линиях назначены итальянцы Эленито Ди Либераторе и Мауро Тонолини. Четвертый арбитр – словенец Дамир Скомина, видеоассисты – бразилец Сандро Риччи и словенец Юре Прапротник, помогать им будет румын Овидиу Хацеган.Напомним, матч состоится в Москве 21 июня, начало - в 18:00 мск.