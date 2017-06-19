Федор Смолов: совершенно не считаю себя героем, мы пока ничего не сделали

Нападающий сборной России Федор Смолов высказался после победы команды над Новой Зеландией на Кубке конфедераций (2:0)."Конечно, ощущения изменились. Кубок конфедераций проходит у нас в стране. Эмоции совершенно другие. Хочется продемонстрировать себя с лучшей стороны.Даже не стоит говорить лишних слов о действующих чемпионах Европы. Они сами всё о себе сказали прошлым летом. Готовимся самым серьёзным образом. Конечно, у них в составе один из лучших игроков мира, но я считаю, что нам нужно отталкиваться прежде всего от своей игры.Дерзость заключается не в том, чтобы только атаковать и не думать об обороне. Дерзко можно играть и от обороны. И умно, и на контратаках – сочетая все стили игры. Мы будем играть так, как скажет главный тренер. Станислав Черчесов нас подготовит и даст план на игру, который мы постараемся выполнить.Сейчас у меня уже и нет мыслей о том, как было тяжело. Главное, что тот этап позади. Рад, что смог его преодолеть. Я очень сильно изменился. У каждого в жизни бывают периоды испытаний, которые закаляют тебя и делают сильнее. Ты становишься взрослее, меняются мировоззрение, манера поведения, взгляды на жизнь и мнение о себе.Совершенно не считаю себя героем, а ещё хочу сказать, что мы пока ничего не сделали. Это лишь первый матч. Забыли Новую Зеландию – готовимся к тяжёлому противостоянию с Португалией", - передает слова Смолова официальный сайт ФИФА.