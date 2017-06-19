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Владимир Путин не планирует посещать матч Россия - Португалия

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин не посетит матч сборных России и Португалии на Кубке конфедераций.

"21 июня у него достаточно напряженный график, и по времени пока выглядит так, что он не успевает У него пока это не планируется. На неделе, естественно, очень тяжело президенту выбираться", – цитирует Пескова ТАСС.

Отметим, глава государства посетил матч-открытие турнира в Санкт-Петербурге Россия - Новая Зеландия (2:0).
Теги: Путин Сборная России
Сегодня, 14:29
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(2)
№4 Написал: Лидер (Сегодня, 14:44) #
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Болеет за:
«Спартак»
Т.к. там точно просрем


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Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а Спартак - на первом месте!
Регистрация: 3.04.2017
№3 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 14:39) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Sergeevich
Шансов на победу все меньше.

поэтому и не планирует))


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№2 Написал: Barmaley (Сегодня, 14:38) #
  • -1
  •  (1)
online

Цитата: Sergeevich
worried
Шансов на победу все меньше...

Судьи Итальянские, это уже хорошо. Пригласит в Кремль этого Ифнтинью на чашечку кофе.
Регистрация: 17.04.2017
№1 Написал: Sergeevich (Сегодня, 14:31) #
  • +3
  •  (3)

worried
Шансов на победу все меньше...
Регистрация: 26.09.2015
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