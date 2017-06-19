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Источник: "Зенит" проявляет интерес к Кристиану Павону из "Бока Хуниорс"

Нападающий клуба "Бока Хуниорс" Кристиан Павон заинтересовал петербургский "Зенит", передает журналист Джанлуиджи Лонгари.

Сообщается, что сине-бело-голубые готовы предложить за 21-летнего аргентинца 15 миллионов евро. Текущий контракт Павона рассчитан до июня 2020 года.
Теги: Зенит Трансферы
Сегодня, 14:40
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(2)
№2 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 15:24) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SHIGA
от этих сине-дристовых тошнит уже

так не читай. Тебя кто заставляет?
Регистрация: 5.04.2017
№1 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 15:20) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
от этих сине-дристовых тошнит уже


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ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНЫ!! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
Регистрация: 22.05.2015
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