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Виталий Мутко: посещаемость могла бы быть и выше, но в целом мы довольны

Вице-премьер РФ Виталий Мутко прокомментировал посещаемость стартовых матчей Кубка конфедераций.

"Посещаемость могла бы быть и выше, но то, что мы видим, – это объективная цифра. Понятно, что все хотят попасть на матчи с участием сборной России, но неплохая поддержка и на других играх. В целом мы довольны посещаемостью", – сказал Мутко.

По словам Мутко особенно хорошо раскупаются билеты четвертой категории, предназначенные для граждан РФ. Билетной программой занимается ФИФА.

Матч Россия – Новая Зеландия (2:0) в Санкт-Петербурге посетил 50 251 зритель, в Казани на встречу Мексики и Португалии (2:2) пришли 34 372 болельщика. Матч Камерун – Чили (0:2) в Москве посетили 33 492 человека.
Теги: Мутко
Сегодня, 14:48
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№3 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 15:14) #
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Интересное слово МЫ ДОВОЛЬНЫ ..А ДАЛЬШЕ... довольны все ..Газзаев метит на твою должность...БОРЬБА ...МЕЖДУ ВАМИ ...весь классический ФУТБОЛ.....я ЗА Вас ...из двух зол выбирают Лучшее....Газзаев полное ...ГОВ....О.


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
№2 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 15:03) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цены могли быть и пониже: вот показатель будет условные игры Австралия - Камерун, Мексика-Новая Зеландия- где не должно быть особого интереса, если будет больше 30 тысяч то вообще неплохо...


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 14:58) #
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Болеет за:
«Спартак»
ВИТАЛИЙ МУТКО: ПОСЕЩАЕМОСТЬ МОГЛА БЫ БЫТЬ И ВЫШЕ, НО В ЦЕЛОМ МЫ ДОВОЛЬНЫ


Болельщики: Министр мог бы быть и получше.
Точка.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
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