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Леонид Слуцкий: много болельщиков из России теперь будут поддерживать "Халл Сити"

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий считает, что его команду в новом сезоне будут поддерживать много болельщиков из России.

"В России у нас есть очень серьезный интерес к футболу, и не только к национальной команде. Я гарантирую, что теперь много российских болельщиков будут поддерживать "Халл Сити". Многие российские болельщики желали мне удачи в моей первой серьезной работе в Англии.

Может быть, это откроет дверь для новых российских тренеров и игроков, потому что в России много талантов. Это большая страна, в которой есть много талантливых ребят, и, возможно, мой опыт будет хорошим примером для всех русских людей", - цитирует Слуцкого "Газета.ru" со ссылкой на пресс-службу "тигров".
Теги: Слуцкий Халл Сити
Сегодня, 15:38
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13
(5)
№13 Написал: mongolor СПБ (Сегодня, 17:25) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Лидер
за то что ты, физрук-комик, со сборной сотворил,

А что он со сборной сотворил? Вывел ее на ЧЕ. А вот что сотворил со сборной яйцеголовый физрук вообще непонятно.....в субботу ему труселя на плешне бантом завяжут)
Регистрация: 24.04.2009
№12 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 17:20) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Лидер
Цитата: zenit47
давно известно

Расскажи, как ты недавно против сборной России болел, бандерлог вонючий

напомни ка?
Регистрация: 17.05.2013
№11 Написал: Лидер (Сегодня, 17:18) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zenit47
давно известно

Расскажи, как ты недавно против сборной России болел, бандерлог вонючий


--------------------
Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а Спартак - на первом месте!
Регистрация: 3.04.2017
№10 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 17:13) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: midlton
Только не свиньи. Они себя показали когда перестал их свинарниик быть чемпионом и играть в европейских кубках. Так яростно и зло болели ущербы против российских клубов, показали свою свинскую натуру. Помнится мы все болели за спам в 90-е несмотря на то за какие команды мы все болели.

ущербы, что скажешь
Регистрация: 17.05.2013
№9 Написал: midlton Eire (Сегодня, 17:10) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Только не свиньи. Они себя показали когда перестал их свинарниик быть чемпионом и играть в европейских кубках. Так яростно и зло болели ущербы против российских клубов, показали свою свинскую натуру. Помнится мы все болели за спам в 90-е несмотря на то за какие команды мы все болели.


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Есть повод,нет повода-свинья все равно хрюкает...
Было бы корыто, а свиньи найдутся...
Регистрация: 21.11.2009
№8 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 17:08) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
давно известно, свиноты болеют только за свиней. на всех остальных насрано
Регистрация: 17.05.2013
№7 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 17:04) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Следить то точно много народу, насчет поддерживать неизвестно. Самому интересно уже на Леню в Англии посмотреть


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№6 Написал: golden Axe (Сегодня, 16:55) #
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
ты еврей перебежчик,который предал Россию и опустил сборную в рейтинге,а так же катал договорняки,будет теперь против кого поболеть в англицком пердиве
Регистрация: 1.02.2017
№5 Написал: Лидер (Сегодня, 16:54) #
  • -7
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Бегемот, нырни в тину. Тебя, 3,14дора, по хорошему надо было голой жопой на церителевский шпиль на Поклонной горе насадить, вместо Ники, за то что ты, физрук-комик, со сборной сотворил, 3,14дор дешевый. Чавкаешь там, стоя на коленях под столом Абрамовича - и чавкай себе, Slut Ski. Бл*дская Лыжа, индеец толстожопый


--------------------
Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а Спартак - на первом месте!
Регистрация: 3.04.2017
№4 Написал: strihnin Руссия (Сегодня, 16:44) #
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Локомотив»
да задолбали уже пиарить этого бездаря!
да фиолетово большинству на ш***анебо (ну если кроме стёба, конечно) и на этот клуб!


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а хомячки пищали: "щёмин - верим!",
но он надежды их не оправдал...
Регистрация: 7.06.2011
№3 Написал: irv Курск (Сегодня, 16:36) #
  • +3
  •  (3)

Удачи! Буду болеть за тебя! Наших итак нет в Европе, может тебе повезёт!
Регистрация: 28.08.2008
№2 Написал: nami-sv (Сегодня, 16:33) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Лёня,да ты нах со своей командой многим не нужен,тем более известно как ты попал в эту команду.
Регистрация: 9.08.2015
№1 Написал: dreamcatcher (Сегодня, 16:25) #
  • +3
  •  (3)

Поддерживать это громко сказано. Но интерес есть.)
Регистрация: 28.05.2014
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