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Леонид Слуцкий: много болельщиков из России теперь будут поддерживать "Халл Сити"
Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий считает, что его команду в новом сезоне будут поддерживать много болельщиков из России.
"В России у нас есть очень серьезный интерес к футболу, и не только к национальной команде. Я гарантирую, что теперь много российских болельщиков будут поддерживать "Халл Сити". Многие российские болельщики желали мне удачи в моей первой серьезной работе в Англии.
Может быть, это откроет дверь для новых российских тренеров и игроков, потому что в России много талантов. Это большая страна, в которой есть много талантливых ребят, и, возможно, мой опыт будет хорошим примером для всех русских людей", - цитирует Слуцкого "Газета.ru" со ссылкой на пресс-службу "тигров".
"В России у нас есть очень серьезный интерес к футболу, и не только к национальной команде. Я гарантирую, что теперь много российских болельщиков будут поддерживать "Халл Сити". Многие российские болельщики желали мне удачи в моей первой серьезной работе в Англии.
Может быть, это откроет дверь для новых российских тренеров и игроков, потому что в России много талантов. Это большая страна, в которой есть много талантливых ребят, и, возможно, мой опыт будет хорошим примером для всех русских людей", - цитирует Слуцкого "Газета.ru" со ссылкой на пресс-службу "тигров".
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