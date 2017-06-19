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Виталий Мутко: конечно, в календаре есть изъяны, странно видеть дату игры – 10 декабря
Вице-премьер РФ Виталий Мутко прокомментировал проект календаря РФПЛ на сезон-2017/18.
"Дело в том, что эта была некая структура календаря РФПЛ, а не итоговая версия, поэтому она изначально не предназначалась для публикации. В ней есть изъяны. Мне, например, странно видеть дату игры – 10 декабря. В этом случае, наверное, нужно проводить эти матчи в южных регионах, а не северных.
РФПЛ предстоит провести последний чемпионат России перед ЧМ-2018. Естественно, его надо организовать на высоком уровне. Это значит, что календарь РФПЛ должен быть очень ясным и понятным, содержать в себе разумные решения.
Условно говоря, нельзя играть в Хабаровске, а через два дня выходить на матч Лиги чемпионов, если мы хотим чего-то добиться. Нужно подумать о том, чтобы создать комфортные условия для болельщиков. Необходимо разводить по времени топовые матчи и общественно значимые телепрограммы. По всем этим вопросам нам нужно еще поработать.
Если подойти к делу с умом, то будет расти аудитория, увеличится посещаемость матчей. Календарь РФПЛ должен быть грамотно составлен и незыблем, чтобы не было никаких переносов.
Хочу подчеркнуть, что мы не вмешиваемся в дела лиги, она самостоятельна в решениях. Наша задача – обеспечить интересы национальной команды, поддержать отечественные клубы на международной арене, защитить интересы болельщиков и наши маркетинговые возможности", – цитирует Мутко официальный сайт РФС.
"Дело в том, что эта была некая структура календаря РФПЛ, а не итоговая версия, поэтому она изначально не предназначалась для публикации. В ней есть изъяны. Мне, например, странно видеть дату игры – 10 декабря. В этом случае, наверное, нужно проводить эти матчи в южных регионах, а не северных.
РФПЛ предстоит провести последний чемпионат России перед ЧМ-2018. Естественно, его надо организовать на высоком уровне. Это значит, что календарь РФПЛ должен быть очень ясным и понятным, содержать в себе разумные решения.
Условно говоря, нельзя играть в Хабаровске, а через два дня выходить на матч Лиги чемпионов, если мы хотим чего-то добиться. Нужно подумать о том, чтобы создать комфортные условия для болельщиков. Необходимо разводить по времени топовые матчи и общественно значимые телепрограммы. По всем этим вопросам нам нужно еще поработать.
Если подойти к делу с умом, то будет расти аудитория, увеличится посещаемость матчей. Календарь РФПЛ должен быть грамотно составлен и незыблем, чтобы не было никаких переносов.
Хочу подчеркнуть, что мы не вмешиваемся в дела лиги, она самостоятельна в решениях. Наша задача – обеспечить интересы национальной команды, поддержать отечественные клубы на международной арене, защитить интересы болельщиков и наши маркетинговые возможности", – цитирует Мутко официальный сайт РФС.
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