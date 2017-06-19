Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
14:00
"Viva Mexico" и Криштиану слабее Чичарито. "Казань Арена" приняла первый матч Кубка Конфедераций (2)
"Viva Mexico" и Криштиану слабее Чичарито. "Казань Арена" приняла первый матч Кубка Конфедераций (2)
13:25
Андрей Червиченко: тому, кто поставил матч "Спартак" - ЦСКА на 10 декабря, надо аскорбиночки поесть (15)
Андрей Червиченко: тому, кто поставил матч "Спартак" - ЦСКА на 10 декабря, надо аскорбиночки поесть (15)
08:54
Джанни Инфантино уволил двух членов комитета по этике в связи с расследованием против него (2)
Джанни Инфантино уволил двух членов комитета по этике в связи с расследованием против него (2)
07:32
Уго Бросс: камерунцев поддерживали не только представители нашей страны, но и российские болельщики, это очень приятно
Уго Бросс: камерунцев поддерживали не только представители нашей страны, но и российские болельщики, это очень приятно
07:25
Хуан Антонио Пицци: техника даст нам возможность более справедливо определять спорные ситуации (1)
Хуан Антонио Пицци: техника даст нам возможность более справедливо определять спорные ситуации (1)
Гилерме: мы готовы играть против Португалии, мы верим в себя
Сборная России готова к матчу против Португалии на Кубке конфедераций и уверена в своих силах, заявил вратарь сборной России Маринато Гилерме.
"Вчера игру (Португалия - Мексика) смотрели, конечно. Португалия - очень серьезный соперник, но я считаю, что мы готовы играть против Португалии, мы верим в себя.
Мы все знаем, что это будет очень сложная игра, но у нас большой плюс в том, что мы играем дома при поддержке своих болельщиков.
Роналду - игрок, который не нуждается в представлении. Да, мы должны переживать из-за него, но это не единственный человек в команде", - цитирует Гилерме "Р-Спорт".
"Вчера игру (Португалия - Мексика) смотрели, конечно. Португалия - очень серьезный соперник, но я считаю, что мы готовы играть против Португалии, мы верим в себя.
Мы все знаем, что это будет очень сложная игра, но у нас большой плюс в том, что мы играем дома при поддержке своих болельщиков.
Роналду - игрок, который не нуждается в представлении. Да, мы должны переживать из-за него, но это не единственный человек в команде", - цитирует Гилерме "Р-Спорт".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.