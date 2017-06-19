Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Гилерме: мы готовы играть против Португалии, мы верим в себя

Сборная России готова к матчу против Португалии на Кубке конфедераций и уверена в своих силах, заявил вратарь сборной России Маринато Гилерме.

"Вчера игру (Португалия - Мексика) смотрели, конечно. Португалия - очень серьезный соперник, но я считаю, что мы готовы играть против Португалии, мы верим в себя.

Мы все знаем, что это будет очень сложная игра, но у нас большой плюс в том, что мы играем дома при поддержке своих болельщиков.

Роналду - игрок, который не нуждается в представлении. Да, мы должны переживать из-за него, но это не единственный человек в команде", - цитирует Гилерме "Р-Спорт".
Теги: Гильерме Сборная России
Сегодня, 15:58
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.