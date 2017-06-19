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Эктор Бельерин приобрел дом на каталонском побережье
Футболист "Арсенала" Эктор Бельерин приобрел дом на каталонском побережье.
Как сообщает sport.es, семья 22-летнего бека "канониров", которым активно интересуется "Барселона", уже переехала в Испанию. Скорее всего, Бельерин летом практически точно станет игроком "Барселоны".
Как сообщает sport.es, семья 22-летнего бека "канониров", которым активно интересуется "Барселона", уже переехала в Испанию. Скорее всего, Бельерин летом практически точно станет игроком "Барселоны".
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