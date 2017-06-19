Футболист "Арсенала" Эктор Бельерин приобрел дом на каталонском побережье.Как сообщает sport.es, семья 22-летнего бека "канониров", которым активно интересуется "Барселона", уже переехала в Испанию. Скорее всего, Бельерин летом практически точно станет игроком "Барселоны".