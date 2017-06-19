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Аарон Оланаре присоединился к ЦСКА в Австрии

Нападающий Аарон Оланаре присоединился к ЦСКА в Австрии, где команда готовится к новому сезону, информирует пресс-служба клуба.

ЦСКА будет находиться в Австрии до 25 июня.
Теги: Оланаре ЦСКА
Сегодня, 16:13
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№1 Написал: -Invader- Invader (Сегодня, 17:03) #
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Болеет за:
ЦСКА
Аарон Оланаре прибыл в Вену позже партнёров по команде в связи со смертью отца. (с) ПФК ЦСКА
Регистрация: 12.05.2017
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