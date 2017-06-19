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Новости партнеров

"Шахтер" проведёт товарищеский матч с "Бохумом"

Первый тренировочный сбор донецкий "Шахтер" проведет в Германии, куда отправится 25 июня и пробудет до 9 июля.

Одним из спарринг партнеров чемпионов Украины станет представитель второй Бундеслиги "Бохум", информирует пресс-служба немецкого клуба.
Теги: Шахтер
Сегодня, 16:19
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№2 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 16:46) #
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Болеет за:
«Спартак»
новостник, ты сайтом ошибся?


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ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНЫ!! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
Регистрация: 22.05.2015
№1 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 16:44) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Шахтёр, нынешний, к Славному Донецку, сражающимся с бандерщиной, никакого отношения не ИМЕЕТ.

зачем эта новость из вражеской укропии?
Регистрация: 6.09.2013
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