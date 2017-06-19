"Шахтер" проведёт товарищеский матч с "Бохумом"

Первый тренировочный сбор донецкий "Шахтер" проведет в Германии, куда отправится 25 июня и пробудет до 9 июля.Одним из спарринг партнеров чемпионов Украины станет представитель второй Бундеслиги "Бохум", информирует пресс-служба немецкого клуба.