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Сборная Португалии отправляется в Москву на матч с Россией

Сборная Португалии вылетает из Казани в Москву, где пройдет матч Кубка конфедераций-2017 с Россией.

"Поехали в Москву!" – сообщил на своей странице в Instgram капитан португальцев Криштиану Роналду.
Теги: Роналду Сборная Португалии Сборная России
Сегодня, 17:00
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