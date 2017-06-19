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Австралия - Германия: стартовые составы на матч Кубка конфедераций

Стали известны стартовые составы сборных Австралии и Германии на матч 1-го тура группы B Кубка конфедераций.

Австралия: Райан, Дегенек, Райт, Бехич, Сэйнсбари, Миллигэн, Муй, Луонго, Рогич, Леки, Юрич.

Германия: Лено, Мустафи, Хектор, Рюдигер, Киммих, Руди, Дракслер, Горецка, Брандт, Вагнер, Штиндль.
Теги: Сборная Австралии Сборная Германии
Сегодня, 17:03
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№2 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 17:28) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: robinzen
Экспериментальный состав у Германии, судя по всему.... Жаль.

Они и этим составом шороху наведут.


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ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008
№1 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 17:07) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Экспериментальный состав у Германии, судя по всему.... Жаль.
Регистрация: 24.09.2013
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