Не одной левой. Австралия пободалась с Германией

Кубок Конфедераций



Группа "B", 1 тур



Стадион "Фишт", Сочи



Австралия - Германия 2:3

Немцы сумели победить "соккеруз" в заключительном матче первого тура Кубка Конфедераций, но без сложностей для команды Йоахима Лева не обошлось. О том, как бились австралийцы - материалЧетвёртым матчем недавно начавшегося турнира стало противостояние чемпионов мира и новоиспечённых азиатов - Австралия пару лет назад перевелась из зоны Океании в Азию и сразу почувствовала себя как дома, выиграв азиатский кубок.Правда, среди тех игроков сборной Германии, что приехали в Россию, осталось крайне мало из тех, кто играл на последнем крупном турнире. Лёв привёз на Кубок Конфедераций молодёжь. Но молодёжь такого уровня, что, возможно, через несколько лет они будут не менее страшны для соперника, чем опытные игроки немецкой сборной. Впрочем, в составе Германии оказались и уже сформировавшиеся, звёздные футболисты. Явным примером такого игрока стал вышедший Дракслер.Обе команды вкатывались в игру не торопясь, разыгрывали немного скучно и буднично. Германия выглядела как прямая противоположность горячей Мексике, что моментально рванулась вперед за один день до этого. Но хладнокровным немцам и не нужно было взвинчивать темп. В первой же полноценной атаке на пятой минуте Штиндль, оставшийся абсолютно неприкрытым, открыл счет из убойной позиции. Оборона Австралии в этом эпизоде как будто бы плюнула на свои обязанности.Игроки часто ошибались, уступая друг другу мяч, не слишком охотно шли прессинговать и поэтому темп встречи был совсем вялым. Моментами Германия взрывала его, но всего лишь на пару мгновений, после чего он быстро умирал. Немцы здорово использовали фланги, особенно правый, где действовал Брандт. На исходе пятнадцати минут оттуда пришел второй стопроцентный момент, но Вагнер не сумел переправить сферу в ворота.К середине тайма австралийцы совсем тушевались на фоне молодых немецких футболистов. Команда Лева выглядела на порядок лучше австралийцев. Они слишком долго обрабатывали мяч, были куда менее мобильны и так и не могли обнаружить слабое место в обороне Германии. Супротив трех железобетонных моментов номинальных гостей Австралия не имела ни одного.Но вскоре Германия словно перешла в экономный режим. Немцы вообще не пытались форсировать, действовали как будто лениво, будто на тренировке. Перебрасывались мячом и пижонили перед штрафной. Команда Лева почувствовала себя слишком уверенно, за что и получила. За пять минут до перерыва Рогич пробил Лено и сравнял счет.Правда, Германия взяла себя в руки просто моментально. За пару минут немцы заработали пенальти, - Горетцка получил по ногам - который спокойно реализовал Юлиан Дракслер.В то, что Австралия способна сравнять или даже выйти вперед, верилось тяжеловато. Если только можно было допустить, что Германия вновь безжизненно встанет. В придачу ко всему этому немцы забили еще один практически сразу после возобновления матча. Заработавший пенальти чуть ранее Горетцка подстроился после шикарной передачи Киммиха и прошил австралийского голкипера.Но интрига не умерла и причиной тому была скорая ошибка немецко-русского вратаря Лено. Вместо того, чтобы зафиксировать мяч, он стал играть в некое подобие горячей картошки, отбрасывая футбольный снаряд, и пропустил с близкого расстояния. В дело пошли видеоповторы, и они показали - гол был забит по правилам.После отыгранного мяча номинальные хозяева неплохо прибавили. Австралийцы начали действовать гораздо настырнее, упрямо гнули свою линию, пусть и слегка топорно, но вполне убедительно. Моментами "соккеруз" удавалось и вовсе завладеть территорией придавить молодых, но невероятно талантливых немцев. Чего не хватало, так реализации. Из-за не самых верных ударов Лено удалось выручать своих.После второго забитого гола Австралия нравилась гораздо больше. По ощущениям, номинальные хозяева играли совершенно иначе, чем до перерыва, когда Германия периодически задремывала от ощущения полного превосходства. Австралия имела моменты, - конечно, и немцы их имели, даже сподобились на удар в штангу - подкупала старательностью при не самом лучшем техническом оснащении.Но этого не хватило. Даже выход легендарного Тима Кэйхилла не помог "соккеруз". Свои скромные возможности австралийцы не реализовали.Ну а Германия показала, что и у нее достаточно проблем. Не только психологических, но и функциональных. И в первую очередь - речь об обороне.Штиндль, 7, Рогич, 41, Дракслер, 44 (пен.), Горецка, 50, Юрич, 61.Райан, Дегенек, Райт, Бехич, Сэйнсбари, Миллигэн, Муй, Луонго, (Круз, 46), Рогич, (Троизи, 75), Леки, Юрич, (Кэхилл, 88).Лено, Мустафи, Хектор, Рюдигер, Киммих, Руди, Дракслер, Горецка, Брандт, (Зюле, 68), Вагнер, (Вернер, 63), Штиндль, (Джан, 83).Горецка, 60, Сейнсбери, 70