Полузащитнику "Реала" Луке Модричу грозит тюремное заключение за дачу ложных показаний в суде, сообщает The Independent.Сообщается, государственная прокуратура Хорватии считает, что футболист лжесвидетельствовал против бывшего президента загребского "Динамо" Здравко Мамича. Футболист может получить срок от полугода до пяти лет.