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Луке Модричу грозит тюремное заключение за дачу ложных показаний в суде

Полузащитнику "Реала" Луке Модричу грозит тюремное заключение за дачу ложных показаний в суде, сообщает The Independent.

Сообщается, государственная прокуратура Хорватии считает, что футболист лжесвидетельствовал против бывшего президента загребского "Динамо" Здравко Мамича. Футболист может получить срок от полугода до пяти лет.
Теги: Модрич
Сегодня, 18:09
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№3 Написал: GS Москва (Сегодня, 19:26) #
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online

Цитата: Scoter
Скоро за реал некому играть будет

С Мансанареса выдачи нет.
Регистрация: 22.09.2009
№2 Написал: Scoter дом (Сегодня, 18:39) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Скоро за реал некому играть будет
Регистрация: 26.09.2006
№1 Написал: СМЕРШ Курган (Сегодня, 18:22) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Вот Реал попал с этими скандальными звёздами!!!
Регистрация: 1.06.2017
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