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"Viva Mexico" и Криштиану слабее Чичарито. "Казань Арена" приняла первый матч Кубка Конфедераций (2)
"Viva Mexico" и Криштиану слабее Чичарито. "Казань Арена" приняла первый матч Кубка Конфедераций (2)
13:25
Андрей Червиченко: тому, кто поставил матч "Спартак" - ЦСКА на 10 декабря, надо аскорбиночки поесть (16)
Андрей Червиченко: тому, кто поставил матч "Спартак" - ЦСКА на 10 декабря, надо аскорбиночки поесть (16)
Луке Модричу грозит тюремное заключение за дачу ложных показаний в суде
Полузащитнику "Реала" Луке Модричу грозит тюремное заключение за дачу ложных показаний в суде, сообщает The Independent.
Сообщается, государственная прокуратура Хорватии считает, что футболист лжесвидетельствовал против бывшего президента загребского "Динамо" Здравко Мамича. Футболист может получить срок от полугода до пяти лет.
Сообщается, государственная прокуратура Хорватии считает, что футболист лжесвидетельствовал против бывшего президента загребского "Динамо" Здравко Мамича. Футболист может получить срок от полугода до пяти лет.
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