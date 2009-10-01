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"Маритиму" планирует подписать контракт с Данни

Президент "Маритиму" Карлос Перейра рассказал, что провел переговоры с бывшим полузащитником "Зенита" Данни, сообщает A Bola.

"Это была плодотворная встреча", - сказал Перейре.

Напомним, Данни начинал карьеру в именно этом португальском клубе.
Теги: Данни
Сегодня, 18:25
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4
(0)
№4 Написал: Colambous Южный берег Ледовитого океана (Сегодня, 19:15) #
  • 0
  •  (2)

Цитата: SHIGA
Цитата: tfu
сам Данни мечтал там закончить...

сам Дани мечтал закончить в зените и остаться в клубе! но кто-то вытер об него ноги

Свиньи в своём репертуаре...У него закончился контракт...А насчёт ног глупо,Данни обеспечил даже своих внуков.
Регистрация: 24.11.2016
№3 Написал: ооо Наш Спартак Москва (Сегодня, 19:14) #
  • -2
  •  (2)
online

Мигель,разменяли тебя болотные на эквадорского аборигена,а Генке так вообще колпак унесло от трансфера Нобоа smile
Регистрация: 13.05.2017
№2 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 18:57) #
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tfu
сам Данни мечтал там закончить...

сам Дани мечтал закончить в зените и остаться в клубе! но кто-то вытер об него ноги


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ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНЫ!! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
Регистрация: 22.05.2015
№1 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 18:40) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Думаю подпишут, тем более сам Данни мечтал там закончить...


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
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