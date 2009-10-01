"Маритиму" планирует подписать контракт с Данни

Президент "Маритиму" Карлос Перейра рассказал, что провел переговоры с бывшим полузащитником "Зенита" Данни, сообщает A Bola."Это была плодотворная встреча", - сказал Перейре.Напомним, Данни начинал карьеру в именно этом португальском клубе.