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Мино Райола: Ибрагимович получил много предложений из США и других стран

Агент бывшего форварда "МЮ" Златана Ибрагимовича Мино Райола рассказал о будущем своего клиента.

"Ибра в порядке. Он получил много предложений из США и других стран. Италия? Златан точно не перейдёт в "Наполи". "Милан" не спрашивал меня об Ибрагимовиче. С Галлиани он бы уже был в клубе" - цитирует Райолу Football Italia.
Теги: Райола Ибрагимович
Сегодня, 18:33
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