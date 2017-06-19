Мино Райола: Ибрагимович получил много предложений из США и других стран

Агент бывшего форварда "МЮ" Златана Ибрагимовича Мино Райола рассказал о будущем своего клиента."Ибра в порядке. Он получил много предложений из США и других стран. Италия? Златан точно не перейдёт в "Наполи". "Милан" не спрашивал меня об Ибрагимовиче. С Галлиани он бы уже был в клубе" - цитирует Райолу Football Italia.