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"Viva Mexico" и Криштиану слабее Чичарито. "Казань Арена" приняла первый матч Кубка Конфедераций (2)
"Viva Mexico" и Криштиану слабее Чичарито. "Казань Арена" приняла первый матч Кубка Конфедераций (2)
13:25
Андрей Червиченко: тому, кто поставил матч "Спартак" - ЦСКА на 10 декабря, надо аскорбиночки поесть (16)
Андрей Червиченко: тому, кто поставил матч "Спартак" - ЦСКА на 10 декабря, надо аскорбиночки поесть (16)
Серж Орье попал в сферу интересов "Ювентуса"
Защитник "ПСЖ" Серж Орье может продолжить карьеру в "Ювентуса", сообщает Football Italia.
Туринский клуб видит в 24-летнем ивуарийце замену бразильскому латералю Дани Алвесу, который близок к переходу в "Манчестер Сити". Сумма трансфера может составить 10-15 миллионов евро.
Туринский клуб видит в 24-летнем ивуарийце замену бразильскому латералю Дани Алвесу, который близок к переходу в "Манчестер Сити". Сумма трансфера может составить 10-15 миллионов евро.
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