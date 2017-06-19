Серж Орье попал в сферу интересов "Ювентуса"

Защитник "ПСЖ" Серж Орье может продолжить карьеру в "Ювентуса", сообщает Football Italia.Туринский клуб видит в 24-летнем ивуарийце замену бразильскому латералю Дани Алвесу, который близок к переходу в "Манчестер Сити". Сумма трансфера может составить 10-15 миллионов евро.