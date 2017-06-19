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Серж Орье попал в сферу интересов "Ювентуса"

Защитник "ПСЖ" Серж Орье может продолжить карьеру в "Ювентуса", сообщает Football Italia.

Туринский клуб видит в 24-летнем ивуарийце замену бразильскому латералю Дани Алвесу, который близок к переходу в "Манчестер Сити". Сумма трансфера может составить 10-15 миллионов евро.
Теги: Орье ПСЖ Ювентус Трансферы
Сегодня, 18:48
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