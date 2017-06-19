СМИ: "Зенит" готов платить Федерико Фасио 3,5 млн евро в год

"Зенит" пытается договориться с "Ромой" о трансфере защитника Федерико Фасио, сообщает FC Inter News.Сообщается, что футболистом также интересуется "Интер" и готов платить 30-летнему игроку 3 миллиона евро в год. "Зенит" же готов предложить на 500 тысяч евро больше и контракт на 4 года.Ранее сообщалось, что "Зенит" оценивает Фасио в 10-12 млн.