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СМИ: "Зенит" готов платить Федерико Фасио 3,5 млн евро в год
"Зенит" пытается договориться с "Ромой" о трансфере защитника Федерико Фасио, сообщает FC Inter News.
Сообщается, что футболистом также интересуется "Интер" и готов платить 30-летнему игроку 3 миллиона евро в год. "Зенит" же готов предложить на 500 тысяч евро больше и контракт на 4 года.
Ранее сообщалось, что "Зенит" оценивает Фасио в 10-12 млн.
Сообщается, что футболистом также интересуется "Интер" и готов платить 30-летнему игроку 3 миллиона евро в год. "Зенит" же готов предложить на 500 тысяч евро больше и контракт на 4 года.
Ранее сообщалось, что "Зенит" оценивает Фасио в 10-12 млн.
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