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СМИ: "Зенит" готов платить Федерико Фасио 3,5 млн евро в год

"Зенит" пытается договориться с "Ромой" о трансфере защитника Федерико Фасио, сообщает FC Inter News.

Сообщается, что футболистом также интересуется "Интер" и готов платить 30-летнему игроку 3 миллиона евро в год. "Зенит" же готов предложить на 500 тысяч евро больше и контракт на 4 года.

Ранее сообщалось, что "Зенит" оценивает Фасио в 10-12 млн.
Теги: Зенит Интер Рома Трансферы
Сегодня, 19:19
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№1 Написал: debil (Сегодня, 19:30) #
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Давайте один дурак притащил ивановича с откатом теперь другой такого же притащит где 20 25 игроки их тащите сюда на немцев смотрите как страну разувают страшно а у вас ВВП какое мнение или у мудко спросим предварительно покурив ....
Регистрация: 30.06.2016
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