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Сборная Германии со счетом 3:2 одержала победу над Австралией
Сборная Германии победила команду Австралии в матче первого тура группового этапа Кубка конфедераций — 2017.
Кубок Конфедерации
Группа A. 1-й тур
Стадион: Фишт (Сочи, Россия)
Австралия - Германия 2:3
Голы: Штиндль, 7, Рогич, 41, Дракслер, 44 (пен.), Горецка, 50, Юрич, 61
Австралия: Райан, Дегенек, Райт, Бехич, Сэйнсбари, Миллигэн, Муй, Луонго, (Круз, 46), Рогич, (Троизи, 75), Леки, Юрич, (Кэхилл, 88).
Германия: Лено, Мустафи, Хектор, Рюдигер, Киммих, Руди, Дракслер, Горецка, Брандт, (Зюле, 68), Вагнер, (Вернер, 63), Штиндль, (Джан, 83).
Предупреждения: Горецка, 60, Сейнсбери, 70
Кубок Конфедерации
Группа A. 1-й тур
Стадион: Фишт (Сочи, Россия)
Австралия - Германия 2:3
Голы: Штиндль, 7, Рогич, 41, Дракслер, 44 (пен.), Горецка, 50, Юрич, 61
Австралия: Райан, Дегенек, Райт, Бехич, Сэйнсбари, Миллигэн, Муй, Луонго, (Круз, 46), Рогич, (Троизи, 75), Леки, Юрич, (Кэхилл, 88).
Германия: Лено, Мустафи, Хектор, Рюдигер, Киммих, Руди, Дракслер, Горецка, Брандт, (Зюле, 68), Вагнер, (Вернер, 63), Штиндль, (Джан, 83).
Предупреждения: Горецка, 60, Сейнсбери, 70
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