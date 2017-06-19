Опрос:

Новости партнеров

Сборная Германии со счетом 3:2 одержала победу над Австралией

Сборная Германии победила команду Австралии в матче первого тура группового этапа Кубка конфедераций — 2017.

Кубок Конфедерации

Группа A. 1-й тур

Стадион: Фишт (Сочи, Россия)

Австралия - Германия 2:3

Голы: Штиндль, 7, Рогич, 41, Дракслер, 44 (пен.), Горецка, 50, Юрич, 61

Австралия: Райан, Дегенек, Райт, Бехич, Сэйнсбари, Миллигэн, Муй, Луонго, (Круз, 46), Рогич, (Троизи, 75), Леки, Юрич, (Кэхилл, 88).

Германия: Лено, Мустафи, Хектор, Рюдигер, Киммих, Руди, Дракслер, Горецка, Брандт, (Зюле, 68), Вагнер, (Вернер, 63), Штиндль, (Джан, 83).

Предупреждения: Горецка, 60, Сейнсбери, 70
Теги: Сборная Австралии Сборная Германии
Сегодня, 19:54
Напечатать
1
(2)
№1 Написал: stepanmlc (Сегодня, 20:30) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
весело


--------------------
A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.