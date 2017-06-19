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Рауль может стать заместителем генерального директора "Реала"

Бывший капитан и легендарный нападающий мадридского "Реала" Рауль займет должность заместителя генерального директора, сообщает AS.

Рауль начнет работу с 3 июля. Испанец выступал за "сливочных" с 1994 по 2010 год.
Теги: Рауль Реал
Сегодня, 20:10
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