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28 605 болельщиков посетили матч Австралия - Германия

Матч группового турнира Кубка конфедераций-2017 между Австралией и Германией посетили 28 605 болельщиков.

Встреча проходит на стадионе "Фишт" в Сочи, который на время Кубка вмещает 47 659 зрителей.
Теги: Сборная Австралии Сборная Германии
Сегодня, 20:14
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(1)
№3 Написал: operator2010 г.Таганрог (Сегодня, 20:54) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
Цены кусаются.Вот народ на чемпионов мира и не пошел.
Регистрация: 19.06.2017
№2 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 20:43) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
не пустили обезьянок с фотографами на стадион

Игру в Санкт-Петербурге посетил 50 251 зритель, в Казани - 34 372, в Москве - 33 492.
Регистрация: 20.07.2009
№1 Написал: avnik море (Сегодня, 20:30) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
В Сочи арестованы все кассиры стадиона "Фишт" - выручка не сошлась с количеством посетителей. )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
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