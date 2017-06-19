Джошуа Киммих: мы не должны допускать столько ошибок, нужно играть более сосредоточенно и эффективно

Защитник сборной Германии Джошуа Киммих поделился мнением о матче с командой Австралии (3:2) в первом туре группового этапа Кубка конфедераций — 2017."В первом тайме мы хорошо справлялись и много атаковали, но нам не хватило времени на то, чтобы развить успех. Во второй половине мы не были так смелы в обороне и нам не хватило сил, потому что мы много вложили в первый тайм. Мы не должны допускать столько ошибок, нужно играть более сосредоточенно и эффективно", - цитирует Киммиха Kicker.