Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
22:37
Автопарк станции скорой помощи Сочи к Кубку конфедераций получил дополнительно 20 реанимационных автомобилей
Автопарк станции скорой помощи Сочи к Кубку конфедераций получил дополнительно 20 реанимационных автомобилей
22:25
Вениамин Кондратьев: первый матч Кубка конфедераций в Сочи прошел на высоком организационном уровне
Вениамин Кондратьев: первый матч Кубка конфедераций в Сочи прошел на высоком организационном уровне
22:06
Джошуа Киммих: мы не должны допускать столько ошибок, нужно играть более сосредоточенно и эффективно
Джошуа Киммих: мы не должны допускать столько ошибок, нужно играть более сосредоточенно и эффективно
21:25
На Кубке конфедераций - 2017 впервые в истории сыграли три представителя одного континента (2)
На Кубке конфедераций - 2017 впервые в истории сыграли три представителя одного континента (2)
14:00
"Viva Mexico" и Криштиану слабее Чичарито. "Казань Арена" приняла первый матч Кубка Конфедераций (2)
"Viva Mexico" и Криштиану слабее Чичарито. "Казань Арена" приняла первый матч Кубка Конфедераций (2)
13:25
Андрей Червиченко: тому, кто поставил матч "Спартак" - ЦСКА на 10 декабря, надо аскорбиночки поесть (17)
Андрей Червиченко: тому, кто поставил матч "Спартак" - ЦСКА на 10 декабря, надо аскорбиночки поесть (17)
Юлиан Брандт: сегодня главной проблемой сборной Германии была реализация
Полузащитник сборной Германии Юлиан Брандт прокомментировал победу над командой Австралии в матче первого тура группового этапа Кубка конфедераций—2017.
"Сегодня главной проблемой сборной Германии была реализация. Мы упустили слишком много моментов - могли уйти на перерыв при счете 3:1 или 4:1. Матч получился непростым, но игра с Чили будет еще тяжелее", - цитирует Брандта Kicker.
"Сегодня главной проблемой сборной Германии была реализация. Мы упустили слишком много моментов - могли уйти на перерыв при счете 3:1 или 4:1. Матч получился непростым, но игра с Чили будет еще тяжелее", - цитирует Брандта Kicker.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.