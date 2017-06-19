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Юлиан Брандт: сегодня главной проблемой сборной Германии была реализация

Полузащитник сборной Германии Юлиан Брандт прокомментировал победу над командой Австралии в матче первого тура группового этапа Кубка конфедераций—2017.

"Сегодня главной проблемой сборной Германии была реализация. Мы упустили слишком много моментов - могли уйти на перерыв при счете 3:1 или 4:1. Матч получился непростым, но игра с Чили будет еще тяжелее", - цитирует Брандта Kicker.
Теги: Сборная Германии Сборная Австралии
Сегодня, 22:13
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