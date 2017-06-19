Йоахим Лев: мы держали всё под контролем

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал победу над командой Австралии в матче первого тура группового этапа Кубка конфедераций—2017."Мы рады первой победе. В первом тайме мы очень хорошо играли, проходили неплохие комбинации. Мы держали всё под контролем. Плохо было то, что к перерыву мы вели всего один мяч, хотя моментов было много. Где-то к 60-й минуте мы немного упустили нить игры, чуть запутались в своих действиях и потеряли баланс", - цитирует Лева Kicker.