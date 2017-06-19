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"Севилья" претендует на Хуана Куадрадо

Полузащитник "Ювентуса" Хуан Куадрадо может продолжить карьеру в "Севилье", сообщает Marca.

Сообщается, что в услугах 29-летнего футболиста заинтересованность проявила "Севилья". Трансфер колумбийца может обойтись "красно-белым" в 25 млн евро.
Теги: Куадрадо Севилья Ювентус Трансферы
Вчера, 23:32
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