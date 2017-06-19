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Криштиану Роналду сообщил Зидану, что покинет клуб

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду твердо настроен покинуть мадридский клуб.

Как сообщает Cadena Cope, 32-летний нападающий лично сообщил главному тренеру своей команды Зинедину Зидану о том, что летом хочет уйти.
Теги: Роналду Зидан Реал
Вчера, 23:44
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